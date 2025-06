Evakuierung abgeschlossen: Entschärfung in Köln startet

Christoph Reichwein/dpa Wer kein Auto hat, muss den Zug nehmen: Menschen verlassen den Kölner Stadtteil Deutz (04.06.2025)

Köln. Die größte Evakuierung in Köln seit 1945 ist abgeschlossen, die Entschärfung von drei Weltkriegsbomben kann damit beginnen. Das hat die Stadt Köln am Mittwochabend mitgeteilt. Die Freigabe zur Entschärfung sei erteilt worden. Die Experten des Kampfmittelräumdienstes würden in Kürze mit der Entschärfung der drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg beginnen. Die Bomben werden nacheinander entschärft – wie lange das dauern wird, hänge von der Beschaffenheit der Bomben und ihrer Zünder ab. (dpa/jW)