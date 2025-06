Solingen: Handy des Attentäters gefunden

Solingen/Düsseldorf. Das seit Monaten gesuchte zweite Handy des geständigen Attentäters von Solingen ist mit großer Wahrscheinlichkeit gefunden worden. Der Angeklagte habe dem Gericht am dritten Prozesstag eine Karte übermittelt, an der eine Stelle rot eingekreist gewesen sei, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Düsseldorf am Mittwoch gegenüber dpa. An der markierten Stelle hätten Polizisten daraufhin ein Handy gefunden. Das Mobiltelefon müsse nun untersucht und ausgewertet werden. Die Polizei hatte am frühen Dienstag abend eine neue Suchaktion an der Flüchtlingsunterkunft gestartet, in der der geständige Attentäter gelebt hatte. Bei dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag in Solingen waren am 23. August 2024 drei Menschen bei einem Stadtfest getötet und acht verletzt worden. (dpa/jW)