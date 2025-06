Ernteausfälle lassen Kaffeepreis explodieren

Wiesbaden. Ernteausfälle in wichtigen Kaffeeanbauländern haben für stark steigende Preise für Rohkaffee gesorgt: In Deutschland war Bohnenkaffee im April um 12,2 Prozent teurer als im April vergangenen Jahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Im Vergleich zum April 2021 stieg der Preis demnach um 31,2 Prozent. Im weltweit wichtigsten Anbauland Brasilien war 2024 das wärmste je gemessene Jahr; Dürren und Waldbrände setzten den Kaffeebauern zu. (AFP/jW)