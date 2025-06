Pharmakonzern kauft US-Biotechfirma

Paris. Der französische Pharmariese Sanofi kauft das US-Biotechunternehmen Blueprint für 9,1 Milliarden US-Dollar (knapp acht Milliarden Euro). Sanofi wolle damit sein Geschäft mit Medikamenten gegen seltene immunologische Krankheiten stärken, teilte der Konzern am Montag mit. Biotech stellt laut Sanofi das einzige zugelassene Medikament für die Behandlung der systemischen Mastozytose her – eine Krankheit, bei der es zu einer Anhäufung von Mastzellen in der Haut oder in inneren Organen kommt. (AFP/jW)