Palästinensischer Fotojournalist von ultrarechten Siedlern attackiert

Ilia Yefimovich/dpa Ultrarechte Siedler provozierten am Montag beim sogenannten Flaggenmarsch in der Altstadt von Jerusalem

Ramallah/Tel Aviv. Rechtsradikale israelische Siedler haben nach palästinensischen Angaben im besetzten Westjordanland am Dienstag einen Fotojournalisten verletzt. Issam Rimawi sei angegriffen worden, als er eine Attacke der Siedler auf ein palästinensisches Dorf bei Ramallah dokumentieren wollte, berichteten Augenzeugen und Sanitäter. Er sei geschlagen sowie mit einem Stein am Kopf verletzt und bewusstlos in ein Krankenhaus in Ramallah gebracht worden. Der Fotojournalist sei nun in stabilem Zustand. Auch die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von Konfrontationen nahe Ramallah. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. Nach Augenzeugenberichten setzten die Siedler bei dem Angriff auch ein Feld in Brand. Wafa berichtete außerdem, Siedler hätten in einem Dorf südlich von Nablus mindestens sieben Fahrzeuge von Palästinensern angezündet und Häuser mit Steinen beworfen. (dpa/jW)