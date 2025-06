-/Helsing/dpa Propaganda und Geschäft: Angriffsdrohnen in einer »Resilienzfabrik« der Firma Helsing

In der Analysereihe der Informationsstelle Militarisierung hat sich Christoph Marischka mit dem »Kontrollverlust bei Drohnen und KI« und den hinter der Aufrüstung in diesem Bereich stehenden Interessen beschäftigt. Er verweist auf einen »neueren Typ der Rüstungsmanager, die betont ›disruptiv‹ als ›CEOs‹ von ›Rüstungs-Startups‹ auftreten«. Gundbert Scherf etwa reüssiert als Gründer des Rüstungs-KI-Anbieters Helsing. Die 2021 gegründete Firma hat nach eigenen Angaben bereits Tausende Drohnen an die Ukraine geliefert und eine Drohnenfabrik mit einer monatlichen Produktionskapazität von 1.000 Stück in Süddeutschland aufgebaut. Weitere sollen folgen.

Scherf trat im Frühjahr mit der Idee auf, an der »NATO-Ostflanke« einen »Drohnenwall« aus Kampfdrohnen zu errichten. Umgehend wurde aus dem Wort »ein etablierter Begriff in der Aufrüstungsdiskussion«. Der »Drohnenwall« könne innerhalb eines Jahres stehen, versichert etwa der Vertriebschef des Drohnenproduzenten Quantum Systems. Unter diesen Vorzeichen wurde Ende März die Anschaffung von bewaffneten Angriffsdrohnen für die Bundeswehr bekanntgegeben – ohne dass in der Öffentlichkeit die Frage aufgeworfen wurde, wie »eine solche Entscheidung ohne parlamentarische Beteiligung während laufender Koalitionsverhandlungen« durch das Verteidigungsministerium getroffen werden kann. Marischka: »Die Interessen der Industrie bestimmen die Strategie.«

Der Krieg in der Ukraine zeige indes, dass »am Schluss die Masse und die Rekrutierungspotentiale über Sieg und Niederlage bestimmen«. Dieser Umstand aber sei die »große Leerstelle« auch im EU-Weißbuch zur Aufrüstung, das die Frage, wer die neuen Waffensysteme bedienen »und bei deren Bedienung sterben soll«, schlicht ausblende. Die Ideologie, Kriege ließen sich stellvertretend von Robotern führen, sei auch in Deutschland angekommen. Suggeriert werde zum Beispiel, dass ein »Krieg mit China denkbar und führbar wäre, wenn man ihn mit Robotern statt Menschen führen könnte«. (jW)