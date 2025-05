Israel greift Flughafen in Jemen an

Sanaa. Die israelische Armee hat am Mittwoch den von den Ansarollah kontrollierten Flughafen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen und das letzte dort verbleibende einsatzfähige Flugzeug zerstört. Dies teilte der Fernsehsender Al-Masirah mit. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor mitgeteilt, israelsiche Luftstreitkräfte hätten »terroristische Ziele« auf dem Flughafen in Sanaa getroffen. (AFP/jW)