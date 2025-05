Mischa ist da!

Lange genug hat er sich Zeit gelassen, endlich ist es soweit! Die gesamte junge Welt war am Mitfiebern, Kollege David noch ein bisschen mehr, und Kollegin Annuschka hatte natürlich das größte Päckchen zu tragen. Schließlich gab es mit 13 Tagen Verspätung in der Nacht zum Dienstag um genau 0:24 Uhr kein Halten mehr: Mischa, der Sohn der beiden, erblickte mit einiger Verzögerung im Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg das Licht der Welt. 51 Zentimeter bringt der Kleine vors Maßband und dreieinhalb Kilo auf die Waage. »Erschöpft, aber glücklich« überbrachten die stolzen Eltern am Vormittag die frohe Botschaft. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt! Wir freuen uns riesig mit euch!

Redaktion und Verlag