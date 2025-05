Arbeitsweg wird meist per Auto bestritten

Wiesbaden. Die meisten Berufstätigen in der BRD fahren mit dem Auto zur Arbeit. Ihr Anteil lag im Jahr 2024 bei 65 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Im Vergleich zu 2020 nutzten etwas mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel. »Die geringe Zunahme könnte auf die Einführung des Deutschlandtickets im Jahr 2023 zurückzuführen sein«, erklärte die Behörde. Das Fahrrad nutzten den Angaben nach zehn Prozent der Berufspendler, der Anteil der Fußgänger stieg von sechs auf sieben Prozent. (AFP/jW)