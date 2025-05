Drei deutsche Firmen unter den Top 100

Frankfurt am Main. Deutsche Konzerne haben sich 2024 in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen deutlich verbessert. Im Ranking der Länder verbesserte sich die BRD um vier Plätze auf Rang acht, wie das Beratungsunternehmen PwC in Frankfurt am Main am Montag mitteilte. Die Deutsche Telekom kam auf Platz 73. Einen Rang dahinter lag Siemens. Wert-vollstes deutsches Unternehmen bleibt SAP auf Platz 31. Die 100 Topunternehmen der Welt waren 42,6 Billionen Dollar wert und damit etwa sieben Prozent mehr als im Vorjahr – ein neuer Rekordwert. US-Firmen dominieren die Rangliste. (AFP/jW)