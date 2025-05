Chat-GPT-Mutter eröffnet erstes deutsches Büro

München. Open AI, der Konzern hinter Chat-GPT, hat am Donnerstag in München sein erstes deutsches Büro eröffnet. Zunächst startet es mit rund einem Dutzend Mitarbeitern; die Zahl soll aber noch steigen, wie das Unternehmen mitteilte. Weltweit ist es der zwölfte Standort. Deutschland gehöre zu den fünf führenden Ländern in der Nutzung von Chat-GPT, sagte Open-AI-Chefökonom Ronnie Chatterji. Letztlich sei man gekommen, weil es eine sehr große Nachfrage gebe. Die Tech- und Digitalwirtschaft habe das Potential, »die neue Leitindustrie unseres Landes zu werden«, sagte der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler). (dpa/jW)