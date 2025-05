Rettungsaktion für 300 Arbeiter in Bergwerk

Johannesburg. Bei einem Grubenunglück im Kloof-Goldbergwerk nahe Johannesburg in Südafrika sind fast 300 Bergarbeiter unter Tage eingeschlossen worden. Rettungsmaßnahmen für die Bergleute seien eingeleitet worden, teilte der Betreiberkonzern Sibanye Stillwater am Freitag mit. »Wir sind dabei, die Sicherheit herzustellen und den Schacht zu untersuchen. Danach werden wir die Mitarbeiter an die Oberfläche befördern«, sagte ein Sprecher am Freitag. Der Bergarbeitergewerkschaft National Union of Mineworkers (NUM) zufolge soll sich der Vorfall am Donnerstag abend ereignet haben. (Reuters/jW)