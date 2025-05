Erdinger wirbt mit frauenfeindlichem Spot

Erding. Dem bayerischen Bierbrauer Erdinger Weißbräu wird vorgeworfen, mit einem Werbevideo frauenfeindliche Gewalt zu verharmlosen. In dem auf Instagram verbreiteten und inzwischen gelöschten Video zur Anwerbung von Personal schwärmt eine Frau von den Vorzügen eines Jobs in der Brauerei. »Vier Hände umgeben ihr Gesicht und halten von allen Seiten einen Zapfhahn, einen Flaschenöffner, eine Bierflasche und einen Holzhammer direkt an ihren Kopf. Als sie nicht lobend genug über die Brauerei spricht, deuten die Hände jeweils einen Schlag an«, berichtete der Bayerische Rundfunk am Dienstag. Natürlich sei das Video nur humoristisch gemeint gewesen, hieß es von Erdinger, man gelobe Besserung. (dpa/jW)