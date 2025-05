Ölpreis sinkt nach Spekulation weiter

Frankfurt am Main. Spekulationen auf eine erneute Erhöhung der Fördermenge im Juli durch die Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten (OPEC plus) drücken den Ölpreis nach unten. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich am Donnerstag um bis zu 1,9 Prozent auf 63,67 beziehungsweise 60,37 Dollar je Fass. Die OPEC plus diskutiert vermutlich bei ihrem Treffen am 1. Juni darüber, ob sie die Ölproduktion zum dritten Mal in Folge deutlich erhöht. Experten gehen von einer Steigerung um 411.000 Barrel pro Tag aus. (Reuters/jW)