Tierpark Hagenbeck: Gewerkschaft außen vor

Hamburg. Die neuen Geschäftsführer des Hagenbeck-Tierparks in Hamburg sind zu Gesprächen mit dem Betriebsrat bereit, eine Gewerkschaft wollen sie allerdings nicht im Unternehmen haben. Wie der NDR am Dienstag berichtete, seien mittlerweile monatliche Gespräche zwischen Beschäftigtenvertretung und Geschäftsführung etabliert, ferner liefen Verhandlungen für eine neue Betriebsvereinbarung, hieß es. Die Gewerkschaft IG BAU sei aber weiterhin außen vor: »Das ging 100 Jahre ohne, das muss nicht sein«, beschrieb der NDR am Dienstag die »Haltung« der neuen Geschäftsleitung, bestehend aus dem ehemaligen zoologischen Direktor Guido Westhoff und dem langjährigen Tierpfleger Walter Wolters. Die IG BAU sei beratend tätig und könne »bei Konflikten auch wieder aktiv werden«, zitierte der NDR. (jW)