Tarifverhandlungen an Medizin-Uni Lausitz

Cottbus. An der Medizinischen Universität Lausitz in Cottbus (MUL-CT) sind am Mittwoch die Tarifverhandlungen für rund 2.350 nichtärztliche Beschäftigte und 570 Azubis gestartet. Die Gewerkschaft Verdi fordert Lohnerhöhungen um zwölf Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Zudem sollen die Arbeitszeiten demnach schrittweise verkürzt und Schichtdienste mit höheren Zulagen vergütet werden. Auszubildende sollen 300 Euro mehr im Monat, ein Azubiticket und bei einem Abschluss mit mindestens der Gesamtnote »Befriedigend« eine Übernahmegarantie erhalten, teilte die Gewerkschaft mit. »Mehr als 500 Forderungsinterviews mit nichtärztlichen Beschäftigten und Auszubildenden der ­MUL-CT« hätten für die Tarifforderungen als Grundlage gedient, hieß es weiter. (jW)