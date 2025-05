Nvidia-Chef kritisiert US-Kontrollen für Halbleiter

Taipeh. Der Chef von Chiphersteller Nvidia, Jensen Huang, hat gegen China gerichtete US-Exportkontrollen für KI-fähige Halbleiter kritisiert. Die Maßnahmen seien ein »Misserfolg«, der chinesische Konkurrenten dazu veranlasst habe, die Entwicklung ihrer eigenen Produkte zu beschleunigen, zitierte die Financial Times am Mittwoch von einer Pressekonferenz im Rahmen der Computex-Technologiemesse in Taipeh. Auch einen speziell für den chinesischen Markt entwickelten Nvidia-Chip zu verbieten, habe Unternehmen wie Huawei »einen enormen Schub gegeben«. Vor vier Jahren habe Nvidia in China über einen Marktanteil von 95 Prozent verfügt; »heute sind es nur noch 50 Prozent«, zitierte die Financial Times. (jW)