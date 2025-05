Verurteilung für Anschlagspläne

Wakefield. In West Yorkshire in Nordengland sind drei Neonazis für die Planung von Anschlägen verurteilt worden. Einer Mitteilung der britischen Polizei von vergangenem Mittwoch zufolge soll das Trio in einer Chatgruppe Anschlagsziele, darunter Moscheen und Synagogen, diskutiert haben. Es soll sich auf einen »Rassenkrieg« vorbereitet und sich dafür Ausrüstung und Waffen beschafft haben. (jW)