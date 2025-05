Studie zu sexueller Belästigung im Job

Nürnberg. 20 Prozent der Beschäftigten haben laut einer Befragung selbst oder in ihrem Arbeitsumfeld sexuelle Belästigung erlebt. Das geht aus einer jüngst veröffentlichten Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Der Anteil der betroffenen Frauen (24 Prozent) war deutlich höher als der der Männer (15 Prozent). Die Studie beruht auf zwei Erhebungen: unter Beschäftigten selbst und in Betrieben. Sexuelle Belästigung werde oft aus Angst vor negativen Folgen oder Scham nicht gemeldet, schreiben die Autoren. Rund 13 Prozent der Betriebe gaben an, dass es in den vergangenen zwei Jahren mindestens einen Fall gegeben habe. (dpa/jW)