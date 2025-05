Inhaftierter Duterte gewinnt Wahl

Foto: Rouelle Umali/XinHua/dpa Rodrigo Duterte posiert mit einem israelischen Galil-Sturmgewehr (2018)

Manila. Der in Den Haag inhaftierte Expräsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, hat die Bürgermeisterwahl in der philippinischen Großstadt Davao City gewonnen. Nach Auszählung von 60 Prozent der abgegeben Stimmzettel führe Duterte uneinholbar mit 405.000 Stimmen, berichteten am Montag örtliche Medien. Duterte war am 11. März wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Hauptstadt Manila festgenommen worden und muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag verantworten.

Ob und wie der 80jährige Duterte aus der Haft in den Niederlanden die philippinische Stadt mit rund 1,8 Millionen Einwohnern regieren könnte, ist unklar. Dutertes Tochter, Sara Duterte, sagte Reportern bei ihrer Stimmabgabe am Montag, dass an Plänen gearbeitet werde, damit ihr Vater offiziell Bürgermeister werden könne. Ein Experte der Ateneo School of Government in Manila bezweifelte jedoch, dass Duterte »jemals sein Amt antreten kann, solange er noch in Den Haag ist«.

In seiner Amtszeit von 2016 bis 2022 hatte Duterte einen »Anti-Drogenkrieg« entfacht, in dessen Verlauf nach Angaben der Behörden mindestens 6.181 Menschen getötet wurden. Nach Einschätzung der IStGH-Ermittler liegt die tatsächliche Zahl mit 12.000 bis 30.000 Toten deutlich höher. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass im Zuge von Dutertes Kampagne zehntausende meist sehr arme Männer getötet wurden, ohne dass ihnen eine Verbindung zum Drogenhandel nachgewiesen werden konnte. (AFP/jW)