China überholen USA in Beliebtheit

Foto: Andy Wong/AP/dpa Vor allem in Europa kann China im Vergleich zu den USA punkten

Kopenhagen. Der Ruf der USA in der Welt hat einer internationalen Umfrage zufolge unter Präsident Donald Trump arge Schäden abbekommen. In mehr als 75 Prozent der untersuchten Länder herrsche diesmal eine positivere Meinung von China als von den Vereinigten Staaten, heißt es in einer jährlich erscheinenden Studie zur Wahrnehmung der Demokratie (»Democracy Perception Index«), die Alliance of Democracies vor einem »Demokratiegipfel« in Kopenhagen veröffentlichte. Die Organisation wird ausgerechnet vom früheren NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen geleitet.

Demnach bevorzugen US-Verbündete wie Israel, Südkorea, Japan, Polen und auch die Ukraine zwar nach wie vor klar Washington. Dies seien jedoch relative Ausnahmen, heißt es in dem Bericht. In Europa sei die Wahrnehmung Chinas oft positiver als die der USA, ebenso in weiten Teilen Asiens und Lateinamerikas. Besonders groß sei die Kluft zwischen den beiden Supermächten zugunsten Beijings im Nahen Osten und in Nordafrika.

Präsident Trump wird den Angaben zufolge in 82 Prozent der Länder mehrheitlich negativ wahrgenommen, Kremlchef Wladimir Putin in 61 Prozent und Chinas Staatschef Xi Jinping in 44 Prozent. Der Democracy Perception Index (DPI) ist nach Angaben von Fogh Rasmussens Alliance of Democracies die weltweit größte jährliche Studie zur Wahrnehmung der Demokratie. Die Ergebnisse basieren auf nach Angaben der Organisation repräsentativen Umfragen mit mehr als 110.000 Befragten in 100 Ländern. Die Teilnehmer wurden demnach zwischen dem 9. und 25. April online befragt. Die Studie wird alljährlich vor einem zweitägigen Demokratiegipfel am Dienstag und Mittwoch in Kopenhagen veröffentlicht. (dpa/jW)