EU: 75 Prozent arbeiten mehr als 40 Stunden

Luxemburg. In der EU wird heute im Durchschnitt weniger gearbeitet als noch vor zehn Jahren. Das geht aus Daten hervor, die das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch veröffentlichte. Demnach arbeiteten Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte in der Europäischen Union 2024 im Schnitt 36 Stunden pro Woche – d. h. eine Stunde weniger als 2014. Trotzdem: Rund 75 Prozent der Angestellten arbeiten zwischen 40 und 44,5 Stunden pro Woche, 2,8 Prozent noch mehr. In die Statistik fließen auch jene 8,2 Prozent der Menschen ein, die keiner Lohnarbeit nachgehen. (jW)