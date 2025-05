»Medien. Macht. Meinung. Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit«. Buchvorstellung mit Renate Dillmann. Die Autorin beleuchtet das Selbstbild deutscher Leitmedien – sachliche Information und Kontrolle der Macht – und ihre tatsächlichen Leistungen als »Vierte Gewalt«. Fr., 16. Mai, 18.30 Uhr. Ort: AZ Lingen im Falkenheim, Ludwigstraße 42, ­Lingen

»Auf den Spuren von Revolutionären, Händlern, Kaisern und dem Wein«. Historisch-materialistische Altstadtführung mit Peter Feldmann. Mo., 19. Mai, 18.30 Uhr. Ort: Verkaufsstelle des städtischen Weinguts, Limpurgergasse 2, Frankfurt am Main. Veranstalter: Naturfreunde und RLS Hessen

»Die Wohnungsfrage im Kapitalismus«. Der Vortrag richtet sich an jene, die meinen, es könnte einen Kapitalismus auch ohne akute Wohnungsnot geben, und an alle, die an einer theoretischen Kritik der politischen Ökonomie des Grundeigentums interessiert sind. Vortrag eines Redakteurs der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Di., 20. Mai, 19.30 Uhr. Ort: Mehringhof (Versammlungsraum), Gneisenaustr. 2A, Berlin. Veranstalter: KK-Gruppe

»Friedensfähig statt kriegstüchtig«. Konzert zum 100. Geburtstag von Mikis Theodorakis mit Kon-stantin Wecker, Daniela Dahn, dem Theodorakis-Ensemble und anderen. Mi., 21.5., 20 Uhr. Johanneskirche am Feuersee, Gutenbergstraße 11, Stuttgart. Veranstalter: Kultur am Park e. V.