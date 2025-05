Nachschlag: Seltene Perspektive

Hatem Khaled/REUTERS Sie kommen in der ARD so gut wie nie vor: Menschen in Gaza (Khan Junis, 29.4.2025)

Sie können’s doch: Das ARD-Magazin Monitor hat am Montag einen Bericht aus Gaza veröffentlicht, in dem die palästinensische Perspektive im Zentrum steht. Die Fotografin Fatma Hassona wurde Mitte April bei einem israelischen Angriff getötet, zusammen mit fünf Familienmitgliedern. Die »Monitor«-Journalisten recherchierten die Hintergründe und zeigten auf, dass Israels Version, es seien Hamas-Kämpfer im Visier gewesen, äußerst unplausibel ist. Neben überlebenden Familienmitgliedern Hassonas, die Protagonistin eines am Donnerstag in Cannes Premiere feiernden Dokumentarfilms ist, und hungernden Kindern, kommen auch ein Völkerrechtler und ein Genozidforscher zu Wort, die Anlass für die Einordnung von Israels Krieg als Völkermord sehen. Das ist eine Seltenheit in der ARD: Eine am 8. Mai von Fabian Goldmann veröffentlichte Analyse von »Tagesschau«-Sendungen kommt zu dem Ergebnis, dass von Oktober 2023 bis Januar dieses Jahres 136 Vertreter Israels dort vorkamen – und nur vier Palästinas. (dss)