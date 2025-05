Verdi stimmt Tarifergebnis für öffentlichen Dienst zu

Berlin. Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst der Gewerkschaft Verdi hat dem Tarifergebnis für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten am Montag abend mehrheitlich zugestimmt. Wie Verdi mitteilte, hatten sich in einer Mitgliederbefragung 52,2 Prozent für die Annahme des Tarifergebnisses ausgesprochen. Der Tarifvertrag tritt damit in Kraft. Das Ergebnis der Befragung zeige »ein realistisches Bild zu der Stimmungslage angesichts des Tarifabschlusses«, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Die Tarifkommission hatte dem Ergebnis zugrunde liegenden Schlichterspruch Anfang April zugestimmt. (jW)