Nissan schließt sieben Werke, entlässt 20.000 Beschäftigte

Tokio. Der japanische Autohersteller Nissan hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März unterm Strich 671 Milliarden Yen (knapp 4,1 Milliarden Euro) Verlust gemacht, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Das hoch verschuldete Unternehmen plant nun den Abbau von 15 Prozent seiner Arbeitskräfte weltweit und will sieben seiner insgesamt 17 Werke schließen. Nissan hatte zuvor bereits den Abbau von weltweit 9.000 Stellen angekündigt. Diese Zahl erhöhte das Unternehmen nun auf 20.000. Die Werkschließungen sollen bis 2027 erfolgen. (AFP/jW)