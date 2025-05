Zeit als Redaktion des Jahres gekürt

Bonn. Die Wochenzeitung Zeit hat 2024 die meisten Journalistenpreise in Deutschland gewonnen. Das ist das am Freitag vor einer Woche vorgestellte Ergebnis einer Auswertung des Fachmagazins Journalists, das zum vierten Mal die »Redaktionen des Jahres« gekürt hat. Dafür wurde ausgewertet, welche Redaktionen wie viele Journalistenpreise gewonnen haben. Die Zeit liegt mit 29 Auszeichnungen vor dem WDR mit 24 und dem SWR mit 23 Auszeichnungen. Die Redaktion der Zeit steht damit zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins des Rankings. Unter den Auszeichnungen für die Zeit finden sich namhafte Awards wie der Theodor-Wolff-Preis und der Deutsche Reporter:innenpreis. (jW)