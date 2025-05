Jubiläumsband: »Yps« wird 50 Jahre alt

Berlin. Die Kultzeitschrift »Yps« wird 50 Jahre alt und dafür wieder aus der Versenkung geholt. Am 4. September solle ein Sonderheft zum Jubiläum erscheinen, teilte der Verlag Egmont Ehapa am Dienstag mit. 1975 war »Yps« als Kinderzeitschrift mit vielen Comics in der BRD auf den Markt gekommen. Markenzeichen waren die eigenartigen Spielzeuge oder Überraschungen, die jedem Heft beilagen. Die Macher prägten dafür das Wort »Gimmick«, das inzwischen im Duden steht. Übrigens, »Yps« war hierzulande nach dem Vorbild einer kommunistischen Jugendzeitschrift aus Frankreich gegründet worden und erschien bis 2000 mit einer Auflage von bis zu 400.000 Exemplaren. (dpa/jW)