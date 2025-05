Institut: Wohnimmobilien deutlich teurer

Kiel. Wohnimmobilien in Deutschland haben sich binnen zwölf Monaten so stark verteuert wie seit Mitte 2022 nicht mehr. Das zeigt der Immobilienindex Greix, der vom kapitalnahen Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) veröffentlicht wird, berichtete dpa am Donnerstag. Demnach verteuerten sich im ersten Quartal besonders Eigentumswohnungen in Köln, Berlin und Stuttgart, nachdem die Preise zuvor kräftig gefallen waren. Zu Jahresbeginn waren Eigentumswohnungen dem IfW zufolge 3,2 Prozent teurer als im ersten Quartal 2024. Einfamilienhäuser verteuerten sich um 4,7 Prozent, Mehrfamilienhäuser um 8,7 Prozent. (dpa/jW)