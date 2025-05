USA und Großbritannien einigen sich auf Handelspakt

London/Washington. Die USA und Großbritannien haben sich nach Worten von US-Präsident Donald Trump auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Trump kündigte den Deal am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform »Truth Social« an. Es handle sich um eine »volle und umfängliche« Vereinbarung, die das Verhältnis zwischen den Ländern verfestigen werde, schrieb Trump. Viele Deals seien in einem fortgeschrittenen Stadium. In Medien war spekuliert worden, Großbritannien könne eine Erleichterung der von Trump verhängten Zölle erreicht haben. Vor allem die britische Autoindustrie ist auf US-Exporte angewiesen. (dpa/jW)