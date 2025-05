Haftstrafen für »Vereinte Patrioten«

Koblenz. Das Oberlandesgericht (OLG) im rheinland-pfälzischen Koblenz hat zwei Unterstützer der rechten Gruppe »Vereinte Patrioten« zu Haftstrafen verurteilt. Ein 53jähriger soll für zwei Jahre und acht Monate in Haft, eine 34jährige für zweieinhalb Jahre, wie das Gericht am Mittwoch vergangener Woche mitteilte. Die Angeklagten waren nach Ansicht des OLG in die Umsturzpläne der Gruppierung eingeweiht, deren mutmaßliche Anführer im April 2022 festgenommen wurden. Der 53jährige kundschaftete demnach Hochspannungsleitungen für geplante Anschläge aus. Die Frau war unter anderem Administratorin von Chatgruppen. Außerdem gab sie einem gesondert verfolgten Gruppenmitglied ihr Auto und ein Dokument mit Anleitungen zur Sprengstoffherstellung. Unter anderem war geplant, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen. Es gab bereits mehrere Anklagen und auch Verurteilungen in dem Zusammenhang an anderen Gerichten. (AFP/jW)