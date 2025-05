Pakistan: Soldaten durch Sprengladung getötet

Islamabad. In Pakistan sind am Dienstag sieben Soldaten getötet worden. Ihr Fahrzeug wurde in der Provinz Belutschistan im Südwesten des Landes mit einer improvisierten Sprengvorrichtung angegriffen, wie das pakistanische Militär mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Seit Jahrzehnten fordern Separatisten die Abspaltung des rohstoffreichen Belutschistan von Pakistan und greifen dazu auch Sicherheitskräfte an. (Reuters/jW)