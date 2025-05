Serbien: Protestierende fordern Neuwahlen

Belgrad. Sechs Monate nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Serbien mit 16 Todesopfern wird der Ruf nach Neuwahlen lauter. »Wir fordern die sofortige Auflösung der Nationalversammlung und die Ausrufung vorgezogener Parlamentswahlen«, erklärten die Studenten, die seit dem Unglück Massenproteste organisieren, am Montag auf Instagram. Vergangene Woche hatten die größten Gewerkschaften des Landes erstmals an den regierungskritischen Protesten teilgenommen. (AFP/jW)