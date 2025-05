Frankreich: Al-Scharaa besucht Macron

Paris. Der neue syrische Machthaber Ahmed Al-Scharaa wird am Mittwoch bei seinem ersten Europabesuch zu einem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris erwartet. Demnach soll Macron bei dem Treffen mit dem Anführer der islamistischen HTS-Miliz Al-Scharaa »die Unterstützung Frankreichs für den Aufbau eines neuen Syriens bekräftigen«, wie der Élysée-Palast am Dienstag mitteilte. Macron hatte Al-Scharaa bereits Anfang Februar nach Frankreich eingeladen. Ende März machte Frankreichs Staatschef die Einladung von der Bildung einer syrischen Regierung abhängig, die »alle Teile der Zivilgesellschaft« umfasst. Zuvor war es zu Massakern durch die HTS und weitere Milizen gekommen, bei denen Aktivisten zufolge mehr als 1.700 alawitische Zivilisten getötet wurden. (AFP/jW)