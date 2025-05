US-Militär: Entlassung von hohen Offizieren

Washington. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will die Zahl der Vier-Sterne-Generäle und Admiräle im Pentagon um mindestens 20 Prozent reduzieren. Dadurch werde unnötige Bürokratie abgebaut, schrieb Hegseth am Montag (Orstzeit) in einem Memorandum, aus dem mehrere US-Medien zitieren. »Weniger Generäle, mehr Soldaten«, laute das Motto seiner Pläne, so Hegseth weiter. Im Februar hatte US-Präsident Donald Trump bereits sechs Führungskräfte im Verteidigungsministerium entlassen.(dpa/jW)