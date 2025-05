Moskau bekräftigt Waffenruhe und wehrt Drohnenangriff ab

Moskau. Russland will an der angekündigten Waffenruhe in der Ukraine zu den Jahrestagsfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs vom 8. bis 10. Mai festhalten. Allerdings würden die Streitkräfte reagieren, sollte es zu ukrainischen Angriffen kommen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Russland habe bisher noch keine Erklärung aus Kiew vernommen, die auf eine Bereitschaft zur Einhaltung der von Präsident Wladimir Putin verkündeten dreitägigen Waffenruhe hindeute. Statt dessen wurde ein großer Drohnenangriff der Ukraine gemeldet. Von insgesamt 105 abgeschossenen Drohnen seien 19 im Anflug auf Moskau zerstört worden. (Reuters/jW)