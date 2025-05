Erstes gemeinsames Manöver von China und Ägypten

Beijing. China und Ägypten haben ihr erstes gemeinsames Luftwaffenmanöver abgehalten. »Während Ägypten über seine traditionelle Partnerschaft mit den USA hinausblickt, bricht am Himmel über Kairo eine neue Ära der Zusammenarbeit an«, heißt es in einem Video, das der staatliche Sender CCTV veröffentlichte. Beijing begrüßte die Zusammenarbeit als »ein Zeichen der Vertiefung der militärischen Beziehungen und der Veränderung der Allianzen«. China hat in jüngster Zeit neue Investitionen in Ägypten in Milliardenhöhe zugesagt, beispielsweise zur Herstellung von Satelliten. (Reuters/jW)