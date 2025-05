Angriff auf wichtigsten Hafen im Sudan

Port Sudan. Die wichtigste Hafenstadt des Sudan ist nach Drohnenangriffen am Dienstag von Explosionen erschüttert worden. In Port Sudan, das seit Sonntag angegriffen wird, sei das größte Treibstoffdepot des Landes in Brand geraten, berichtete ein Augenzeuge. Laut dem britischen Sicherheitsunternehmen Ambrey sei die Miliz Rapid Support Forces (RSF) für den Angriff verantwortlich. Über die Import- und Lagerdepots von Port Sudan wird das ganze Land mit Treibstoff versorgt. Die Zerstörung ihrer Anlagen birgt die Gefahr einer schweren Krise. Seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen der RSF und der Armee im April 2023 herrschte in Port Sudan relative Ruhe. Nachdem die sudanesische Armee die Kontrolle über weite Teile der Hauptstadt Khartum an die RSF verloren hatte, wurde Port Sudan zum Stützpunkt der mit ihr verbündeten De-facto-Regierung. (Reuters/jW)