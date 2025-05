Rom: Kardinäle bereiten Papstwahl vor

Rom. Vor dem Beginn der Papstwahl am Mittwoch sind Kardinäle im Vatikan noch einmal zu Vorbesprechungen zusammengekommen – bevor 133 von ihnen im Konklave von der Außenwelt abgeschottet werden, berichtete dpa am Montag. »Ich bin im Frieden. Ich bin sicher, wir werden der Kirche einen guten Papst geben«, sagte der Erzbischof von Algier, Kardinal Jean-Paul Vesco, bei seiner Ankunft zu einem der letzten Vortreffen, einer sogenannten Generalkongregation. Gefragt sei ein »Hirte« – jemand, der die Werte des Evangeliums vertreten könne und für Frieden stehe, so Vesco weiter. (dpa/jW)