Tschechien unterstützt Kiew bei Ausbildung

Prag. Tschechien will ukrainische Kampfpiloten auf seinem Territorium ausbilden. Dies könne zusammen mit Partnerstaaten auf Trainingsflugzeugen vom Typ Aero L-159 oder F-16-Kampfjets geschehen, sagte Ministerpräsident Petr Fiala laut dpa nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Montag in Prag. Als möglichen Ort dafür nannte er den Militärflugplatz Náměšť, rund 155 Kilometer südöstlich der tschechischen Hauptstadt. (dpa/jW)