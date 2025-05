Spanien will unter Nazis Exilierte aufspüren

Madrid. Die spanische Justiz will das Schicksal von mehr als 4.000 Landsleuten während der Nazizeit untersuchen lassen, die vom Exil in Frankreich in Vernichtungslager abtransportiert und dort ermordet wurden. Die Generalstaatsanwaltschaft in Madrid teilte am Montag mit, in den Ermittlungen solle herausgefunden werden, ob es eine »gemeinsame Strategie« des Franco-Regimes und der Nazidiktatur für die Festnahme von Spaniern in Frankreich und deren Deportation in Vernichtungslager gegeben habe. Nach dem Sieg des faschistischen Generals Francisco Franco im Spanischen Krieg (1936–39) waren Hunderttausende Spanier nach Frankreich geflüchtet. (AFP/jW)