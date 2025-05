Frankreich: Gewerkschaften rufen zu Bahnstreiks auf

Paris. Mehrere Bahngewerkschaften haben für diese Woche in Frankreich zu Streiks aufgerufen. Am Montag fielen bereits mehrere Züge des Nahverkehrs im Großraum Paris und in der Region Hauts-de-France aus, berichtete gleichentags AFP. Der Fernverkehr war zunächst nicht betroffen. Hintergrund des Streiks sind Forderungen nach mehr Gehalt und besseren Arbeitsbedingungen. Am kommenden Wochenende ist mit größeren Auswirkungen zu rechnen, da am Donnerstag in Frankreich ein Feiertag ist und viele Menschen ein langes Wochenende planen. Ein Großteil der TGV-Verbindungen solle aber gesichert sein. (AFP/jW)