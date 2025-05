Rumänien: Rechter Simion gewinnt Vorwahlen

Bukarest. Bei der Wiederholung der im vergangenen Jahr annullierten Präsidentenwahl hat der extrem rechte Kandidat George Simion die erste Runde am Sonntag mit großem Abstand gewonnen, aber eine absolute Mehrheit verfehlt. Nach Angaben des zentralen Wahlbüros erhielt Simion rund 41 Prozent der Stimmen. Die Stichwahl steht am 18. Mai an. Dabei tritt Simion gegen den Zweitplazierten, den liberalkonservativen Bürgermeister von Bukarest, Nicușor Dan, an. Die wichtigste Botschaft Simions im Wahlkampf war der Schulterschluss mit Călin Georgescu, dessen Sieg bei der ersten Wahlrunde im November 2024 wegen angeblicher Wahlmanipulation durch Russland nicht anerkannt wurde. (dpa/jW)