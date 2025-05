Springer: Aufspaltung abgeschlossen

Berlin. Axel Springer ist zum ersten Mal seit 1985 wieder ein Medienhaus in Familienbesitz. Die neue Unternehmensstruktur und Aufspaltung ist rechtlich abgeschlossen, wie der Medienkonzern am Dienstag mitteilte. Haupteigentümer sind die Witwe des Verlagsgründers, Friede Springer, und der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner – zusammen halten die beiden 95 Prozent der Anteile. Der Rest gehört dem Enkel des Firmengründers, Axel Sven Springer, und der Friede-Springer-Stiftung. Der Springer-Medienbereich wurde von den anderen Geschäftsteilen wie der Internetjobbörse Stepstone abgetrennt. Diese Unternehmen sind nun in der Hand von Investoren aus Nordamerika. (dpa/jW)