Faschisierung erhöht Gewalt gegen Frauen

Berlin. Die Frauengruppe Zora Deutschland beklagt die Zunahme rechter Gewalt. Am Dienstag berichtete Zora von einer jungen Antifaschistin in Dessau, »die eine von Neonazis verfasste Drohbotschaft in ihrem privaten Briefkasten« gefunden habe. Darin sei ihr mit Vergewaltigung gedroht worden, wenn sie das Haus verlasse. Am 3. April habe im hessischen Wetzlar ein Neonazi ein 17jähriges Mädchen auf offener Straße ermordet. Für Zora kein Zufall: »Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen oder sich gar gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzen haben kein Platz im Weltbild der Faschisten«, so die Gruppe in ihrer Pressemitteilung. »Während der Faschismus von Bundestag bis auf unsere Straßen und Schulen immer sichtbarer erstarkt, wird auch die offene Gewalt gegen uns Frauen immer stärker.« (jW)