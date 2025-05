Burda-Verlag in zwei Bereiche geteilt

Berlin. Nach dem Rückzug von Verleger Hubert Burda wird der 1903 gegründete Burda-Verlag mit rund 10.000 Beschäftigten ab dem 1. Juni in zwei Bereiche gegliedert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bei Burda Media werden alle deutschen und internationalen Verlags- und Medienaktivitäten der Gruppe gebündelt. Unter dem Dach von Burda Equity werden alle digitalen Beteiligungen sowie die Investmentgesellschaft Burda Principal Investments (BPI) mit über 30 Beteiligungen in Europa und Asien zusammengelegt. Außerdem wird der Vorstand umgebaut und eine Doppelspitze etabliert. (Reuters/jW)