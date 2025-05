USA: Weit mehr Anträge auf Erwerbslosenhilfe

Washington. In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Erstanträge auf Erwerbslosenhilfe deutlich gestiegen. In der vergangenen Woche legten sie um 18.000 auf 241.000 zu, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Die wöchentlichen Erstanträge werden von Finanzspekulanten beachtet, weil sie als Hinweis auf die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt gelten. Die Veröffentlichung des nächsten Arbeitsmarktberichts der US-Regierung über den Monat April wird für diesen Freitag erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt fiel in den ersten drei Monaten aufs Jahr hochgerechnet um 0,3 Prozent. (dpa/jW)