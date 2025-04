»Home away from home – Stimmen aus der Diaspora«. Fotoausstellung auf dem Evangelischen Kirchentag vom 30.4. bis 4.5. Ein internationales Fotoprojekt präsentiert Menschen aus Palästina, die eine neue Heimat finden mussten. Ort: Messegelände Hannover, Halle 17. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover

»Kuba im Kulturzentrum«. Informationsveranstaltungen parallel zum Evangelischen Kirchentag. Freitag, 2.5., 13 Uhr: Menschenrechte und Kuba. 16 Uhr: Religionen und Kirchen in Kuba. 19 Uhr: Demokratie und Zivilgesellschaft. Sonnabend, 3.5., 10 Uhr: Quisicuaba – ein interreligöses soztialen Projekt. 13 Uhr: Warum braucht Kuba unsere Solidarität? 16 Uhr: Seeds of Friendship – ein faszinierendes junges Projekt. Ort: Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, Hannover. Veranstalter: Netzwerk Kuba

»Notstand Frieden. Lieder und Texte über die Absurdität des Krieges«. Konzert mit dem Trio Quichote. Es ist Krieg; der Frieden hat sich davon gemacht. Die meisten von uns vermissen ihn, in der Politik, in den Medien, im Netz, im Alltag, in der Welt. Für einen Abend geben wir dem Frieden ein Zuhause. Sonnabend, 3.5., 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: COOP Anti-War Café-Bar, Rochstr. 3, Berlin

»Der Bandera-Komplex. Die Allianz mit dem ukrainischen Faschismus, deutsche Kontinuitäten und der hilflose Antifaschismus«. Dienstag, 6.5., 19 Uhr. Ort: Frankies Farm-Café, G7 20 (Quadrate), Mannheim. Veranstalter: DKP, SDAJ und KO Mannheim