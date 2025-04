Nachschlag: Klasse des Tages

Suzanne Plunkett/REUTERS Adrett gekleidet: Fußgänger vor dem Londoner Gebäude der britischen Zeitung The Guardian (20.8.2013)

Der Guardian auf der Suche nach der Klasse. Dafür haben die Podcast-Redakteure in den eigenen Reihen etwas Außergewöhnliches gefunden. Danny Lavelle, Preisträger des hauseigenen »Emerging Voices Award«, heute freier Autor, und: aus armen Verhältnissen. Die Moderatorin erinnert sich belustigt an den ersten Praktikumstag des damals noch studierenden Journalisten: Wie ein »Fisch auf dem Trockenen« habe Lavelle gewirkt – mit Sportschuhen und Polohemd, statt mit »vernünftigem« Hemd und Schuhen. Die Frage: Was ist eigentlich »Klasse«? Hängt das vom Elternhaus, der Bildung, dem Auftreten ab? Oder davon, wie Marx dachte, ob man von der eigenen Arbeit oder der Arbeit anderer lebt? Letzteres – der Moderatorin merklich fremd – wird zunächst als »reduktionistisch« abgetan. Doch, so Lavelles Lebensweisheit, Marx hatte recht: Es gibt nur zwei Klassen! Das sei aber »wirklich nicht so nützlich«, denn demnach gehöre ein Kleinladenbesitzer zur selben Klasse wie Elon Musk. (mag)