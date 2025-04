Israel: Spionagechef kündigt Rücktritt an

Kairo. Der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, legt sein Amt nieder. Er werde am 15. Juni zurücktreten, kündigte er am Montag abend in einer Erklärung an. Der Schritt erfolgte sechs Wochen nach dem Versuch Netanjahus, ihn zu entlassen. Das Oberste Gericht setzte die Entlassung zunächst aus. Bar hatte dazu erklärt, Netanjahu habe ihn entlassen wollen, nachdem er sich unter anderem geweigert hatte, politische Gegner auszuspionieren. Der Ministerpräsident wies dies zurück. (Reuters/jW)